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Бизнес

Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?

Эти выходные будут по-настоящему жаркими не только от палящего солнца — нас ждет долгожданный плей-офф Евро-2020!

По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира.

Смотрите финальные матчи в приложении О!TV, скачивайте его по ссылке https://o.kg/l/otv/ и подключайте пакет «О!TV Премиум» *750*3# всего за 7 сомов в день.

Сохраняйте точное расписание матчей, которые в прямом эфире будут вести телеканалы Qsport Arena и «КТРК Спорт».

Мобильное приложение O!TV — это самое популярное развлекательное приложение, разработанное в Кыргызстане, у которого уже более 1 миллиона скачиваний!

Пользователи любят O!TV за то, что оно помогает быть в курсе всего самого интересного, что происходит в эфире более 200 мировых телеканалов. Их можно смотреть сразу с трех разных устройств. Каждый смотрит то, что ему нравится! Будь то в дороге или на даче, в пробке или в очереди, через любой планшет, смартфон, ноутбук или большой телевизор с функцией SmartTV.

Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств. O!TV запомнит, где вы остановились даже при переключении на другой канал.

Расписание всех игр по бишкекскому времени, итоги, группы и турнирные таблицы Евро-2020 вы найдете в приложении «Мой О!».

Подробнее о сервисе O!TV на сайте otv.kg. Стоимость указана с учетов всех налогов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199717/
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