3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ

Семейное предложение «Вместе дешевле 2.0» Мобильного оператора О! и Saima продолжает экономить семейный бюджет кыргызстанцев. С момента запуска тарифа по принципу 3 в 1 прошло уже три года. С тех пор он стал еще лучше, еще выгоднее. Что изменилось?

Теперь «Вместе дешевле 2.0» — это мобильная связь для всей семьи, домашний проводной интернет + цифровое телевидение О!TV в одном пакете.

Домашний проводной интернет В ПОДАРОК! Теперь в тариф включен скоростной домашний проводной интернет от Saima Telecom. Бесплатное интерактивное телевидение O!TV. Теперь доступны более 200 телеканалов O!TV на любой вкус: детские, спортивные, новостные и многое другое. Одновременный просмотр на трех разных устройствах (на телевизоре, на планшете или на телефоне), а также управление ТВ-эфиром — просмотр в архиве любой передачи или фильма в удобное время. Каждый в семье получает бесплатную связь: три SIM-карты с похожими номерами — по 30 гигабайт мобильного интернета для каждого + безлимитные звонки и SMS в сети О!.

Главное удобство по-прежнему в том, что все услуги связи и интернета оплачивает только один номер. Все остальные члены семьи не беспокоятся о балансе.

Экономия более 7 тысяч сомов в год!

Преимущество «Вместе дешевле 2.0» за 1 тысячу 290 сомов в месяц легко увидеть на примере обычной семьи из трех человек. Допустим, каждый в семье пользуется тарифом примерно за 395 сомов в месяц плюс дома отдельно подключен интернет + ТВ от 750 сомов в месяц, и это уже 1 тысяча 935 сомов. С тарифом «Вместе дешевле 2.0» вы уже экономите 645 сомов в месяц, а в год экономия составит 7 тысяч 740 сомов!

Начинайте экономить прямо сейчас! Оставляйте заявку на подключение:

на сайте vmeste.o.kg;

*955 — для абонентов О! звонок бесплатный;

0 500 000 955 — для абонентов других мобильных операторов (согласно тарифному плану).

Также оставить заявку на подключение можно в любом магазине O!Store или в офисе продаж и обслуживания Saima Telecom по адресу: Бишкек, проспект Чуй, 111А пересекает улица Алма-Атинская, режим работы: понедельник — пятница, 09.00-19.00. При необходимости вы можете приобрести Wi-Fi-роутер на выбор и ТВ-приставку у специалистов Saima Telecom, которые будут производить подключение (о желании приобрести оборудование и его наличии уточните во время оформления заявки). Подробнее на сайте → vmeste.o.kg.

Вместе дешевле 2.0 — это экономия, удобство и забота о близких!

Подключение к тарифу и получение подарка доступно только в Бишкеке и Чуйской области при условии возможности подключения вашего дома к проводному интернету Saima Telecom. Обязательно заключение договора на один год (12 оплаченных периодов) с ежемесячным внесением абонентской платы за тариф. Телевидение предоставляется в рамках пакета «O!TV Премиум» в услуге O!TV, только при условии оплаченной абонентской платы за тариф. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ». Стоимость указана с учетом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком»: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР, ЗАО Saima Telecom: № 16-0019-КР, № 03-292-КР, № 14-1103-КР, № 14-1168-КР. Информация действительна на момент публикации: 24.06.2021.