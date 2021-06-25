24 июня состоялось открытие нового филиала компании JOMA — многолетнего партнера и технического спонсора Кыргызского футбольного союза.

В ходе торжественного мероприятия состоялись два важных события. Представитель Joma в Испании Роман Олюхныч, коммерческий директор Кыргызского футбольного союза Эмиль Кутманов и региональный представитель по Баткенской области Айбек Ражапов объявили о передаче благотворительного груза с детской спортивной одеждой в Баткенскую область.

Роман Олюхныч отметил: «Наша компания уже на протяжении многих лет является партнером футбола в Кыргызстане. Последние события не могут оставить равнодушными. Это как никогда заставляет быть внимательнее друг к другу. Мы передаем экипировку в Баткенскую область с заботой и любовью о спорте. Выражаю благодарность за сотрудничество Кыргызскому футбольному союзу и верю — наши самые большие победы еще впереди».

«Спасибо нашему партнеру Joma за сотрудничество и внимание к событиям в стране. Ценим вашу поддержку футбола в Кыргызстане и уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве», — подчеркнул Эмиль Кутманов.







Также в ходе мероприятия была представлена парадная экипировка национальной сборной Кыргызской Республики по футболу с титульным спонсором ТМ «Легенда».

«Теперь логотип воды национальной сборной «Легенда» будет гордо красоваться на экипировке игроков команды Кыргызстана. Компания «Шоро» является давним партнером Кыргызского футбольного союза и непосредственно национальной сборной. Мы с командой всегда, и в победах, и в поражениях», — отметил руководитель отдела маркетинга и развития ЗАО «Шоро» Марсель Арыстанбеков.

В мероприятии приняли участие игроки национальной сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев, Айзар Акматов и Александр Мищенко. Ребята поблагодарили болельщиков за поддержку, пообщались и ассистировали в конкурсах.

Ведущим выступил несравненный Нурсултан Курсунали уулу, и не обошлось без чудесной Айым Айылчиевой, которая исполнила гимн фанатов «Суроон».











Для всех участников были организованы конкурсы с полезными и приятными подарками от компании Joma, «Шоро» и Кыргызского футбольного союза. Все желающие могли также отведать национальные напитки от компании «Шоро» и подкрепиться на фуршете от этно-комплекса «Супара».

Приходите в новый филиал магазина Joma по адресу: микрорайон «Асанбай», 8/3.