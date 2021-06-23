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Бизнес

Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»

Команда MegaCom с успехом завершила сезон «Зима-Лето 2021» крупнейшего любительского турнира по мини-футболу «FUT-Лига».

По результатам финальных игр сборная заняла II место (среди 16 команд), показав лучший результат за время участия в Premier-дивизионе. Также звания «Лучшего вратаря» дивизиона по итогам сезона был удостоен ведущий специалист мониторинга систем безопасности ЗАО «Альфа Телеком» Аман Асылбеков.

С 23 февраля по 20 июня 2021 года сотрудники MegaCom провели 15 матчей (12 из которых завершились победой, два — поражением, один — вничью), в сумме набрав 37 баллов.

Отметим, что сборная MegaCom участвует в любительском чемпионате «FUT-Лига» с 2009 года. В копилке команды — медали за III место сезонов турнира 2018, 2019 и 2020 годов.

Компания MegaCom поздравляет коллег с отличными результатами и желает дальнейших спортивных успехов!

MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198672/
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