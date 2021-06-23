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Бизнес

Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок

Приятный бонус от MegaCom в рамках акции «Жаркое лето»!

При покупке любого смартфона в салонах связи MegaStore, расположенных в Центрах продаж и обслуживания компании, мобильный оператор дарит своим абонентам номера категории «Серебро» абсолютно бесплатно.

Не упусти возможность приобрести любой понравившийся гаджет по выгодной цене и стать обладателем красивого номера от MegaCom, подчеркнув свою индивидуальность. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать смартфон и VIP-номер, настроить аппарат и проконсультируют по услугам компании.

Акция стартует 23 июня и продлится до 31 августа 2021 года включительно.

С адресами салонов связи в городе Бишкеке и других населенных пунктах Кыргызской Республики можно ознакомиться на официальном сайте MegaStore.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198637/
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