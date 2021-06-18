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Бизнес

Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall

Мобильный оператор MegaCom приготовил для абонентов очередной сюрприз. Мы объявляем о проведении акции в честь открытия нового Центра продаж и обслуживания компании в торгово-развлекательном центре Tommi Mall.

Не упустите возможность приобрести VIP-номера MegaCom категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов! Акция действует с 19 по 21 июня 2021 года.

Как воспользоваться скидкой в новом ЦПО MegaCom в Tommi Mall?

  • Для получения 100-процентной скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».
  • Скидка 100 процентов (стоимость – 0 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».
  • Скидка 80 процентов (стоимость – 1 тысяча 500 сомов) на номера категории «Платина 7500» действует при подключении к пакету «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198117/
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Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
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