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Бизнес

Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»

Чемпионат Европы в самом разгаре! Это крупнейшее спортивное событие в жизни всех футбольных болельщиков продлится до 11 июля.

Сегодня, 17 июня, в 19.00 по бишкекскому времени второй тур чемпионата Европы продолжат сборные Украины и Македонии, позже сыграют Дания и Бельгия.

Будьте в курсе, кто и когда играет, заглядывайте в расписание всех матчей в приложении «Мой О!», там же вы найдете итоги, группы и таблицы Евро-2020.

Прямые трансляции в приложении О!TV

Прямые эфиры покажут каналы «КТРК Спорт» и Q Sport Arena, а приложение О!TV позаботится о том, чтобы вы смотрели матчи в любом месте, где бы вы ни оказались в момент начала трансляций!

Включайтесь где угодно — в дороге или на даче со смартфона, планшета, ноутбука или позовите друзей и смотрите футбол на большом телевизоре с функцией Smart TV. Даже если в семье фанат футбола только вы один, а остальные хотят смотреть кино или мультфильмы, выход есть — имея всего один логин и пароль О!TV, смотреть можно что угодно с трех разных устройств! Подключайте пакет «О!TV Премиум» командой *750*3#.

Смотри футбол с O!TV в отличном качестве и болей за любимую команду!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198046/
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