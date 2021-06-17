Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»

Чемпионат Европы в самом разгаре! Это крупнейшее спортивное событие в жизни всех футбольных болельщиков продлится до 11 июля.

Сегодня, 17 июня, в 19.00 по бишкекскому времени второй тур чемпионата Европы продолжат сборные Украины и Македонии, позже сыграют Дания и Бельгия.

Будьте в курсе, кто и когда играет, заглядывайте в расписание всех матчей в приложении «Мой О!», там же вы найдете итоги, группы и таблицы Евро-2020.

Прямые трансляции в приложении О!TV

Прямые эфиры покажут каналы «КТРК Спорт» и Q Sport Arena, а приложение О!TV позаботится о том, чтобы вы смотрели матчи в любом месте, где бы вы ни оказались в момент начала трансляций!

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