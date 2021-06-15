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Бизнес

Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay

Новый интерфейс и расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяют:

  • пройти удаленную идентификацию онлайн;
  • оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;
  • проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;
  • заказать банковскую карту «Элкарт»;
  • погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;
  • совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;
  • привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;
  • получать государственные услуги в онлайн-режиме и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

Совершать платежи через MegaPay можно из любой точки Кыргызстана круглосуточно. Удобный финансовый инструмент позволяет воспользоваться широким ассортиментом товаров и услуг в несколько кликов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/197680/
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