Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay

Новый интерфейс и расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяют:

пройти удаленную идентификацию онлайн;

оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;

проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;

заказать банковскую карту «Элкарт»;

погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;

совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;

привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;

получать государственные услуги в онлайн-режиме и многое другое.

Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.

Совершать платежи через MegaPay можно из любой точки Кыргызстана круглосуточно. Удобный финансовый инструмент позволяет воспользоваться широким ассортиментом товаров и услуг в несколько кликов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!