Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay

Новый интерфейс и расширенный функционал мобильного приложения MegaPay позволяют:
- пройти удаленную идентификацию онлайн;
- оплачивать более 500 товаров, сервисов и услуг;
- проверять задолженность за коммунальные услуги и платить их в режиме 24/7;
- заказать банковскую карту «Элкарт»;
- погашать кредиты, пополнять банковские карты, депозиты коммерческих банков Кыргызстана и СНГ;
- совершать моментальные денежные переводы на карты «Оптима24», «Халык Банк», MBank, «Бакай Банк», платежные карты «Элкарт» любого банка;
- привязать госномер автомобиля и оплачивать штрафы за нарушение ПДД;
- получать государственные услуги в онлайн-режиме и многое другое.
Оцените преимущества MegaPay — обновите либо скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store.
Совершать платежи через MegaPay можно из любой точки Кыргызстана круглосуточно. Удобный финансовый инструмент позволяет воспользоваться широким ассортиментом товаров и услуг в несколько кликов.