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Бизнес

Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) выражает обеспокоенность по поводу инициирования от его имени процедуры банкротства в Соединенных Штатах Америки.

В ответ на опубликованное 1 июня 2021 года в СМИ информационное сообщение ЗАО «Кумтор Голд Компани» заявляет, что с момента создания компания осуществляла и продолжает осуществлять свою деятельность, руководствуясь законодательством Кыргызской Республики. Условие об этом закреплено соответствующими письменными договоренностями между компанией «Центерра Голд Инк.» и правительством Кыргызской Республики.

КГК выражает крайнюю обеспокоенность по поводу несогласованного инициирования от его имени компанией «Центерра Голд Инк.» процедуры банкротства в США, а также начатой в соответствии с законодательством США процедурой автоматического приостановления, означающего прекращение во всем мире любых судебных разбирательств, действий кредиторов по взысканию долгов, возникших до подачи заявления о банкротстве, и некоторых других действий против интересов КГК.

31 мая 2021 года компания «Центерра Голд Инк.», являющаяся единственным акционером КГК, в нарушение процедуры, установленной уставом компании и законодательством Кыргызской Республики, приняла незаконное решение о передаче материалов для рассмотрения в суд по банкротству США и наделении некоторых физических и юридических лиц полномочиями выступать от имени КГК. Такое решение не имеет юридической силы. КГК считает, что указанное решение принято компанией «Центерра Голд Инк.» в собственных интересах с целью избежать ответственности и поставить под угрозу деятельность КГК.

Кыргызская Республика является суверенным государством, на которое не могут распространяться меры, принимаемые судом по банкротству США.

Как стало известно, суд по банкротству США отказался исключить Кыргызскую Республику из сферы действия приказа ввиду состоявшегося автоматического приостановления процедуры, сохранив при этом право Кыргызской Республики требовать в дальнейшем по суду исключения из автоматического приостановления на более позднем этапе слушания.

Деятельность КГК подчиняется исключительно законодательству Кыргызской Республики. КГК остается платежеспособной компанией и не снимает с себя ответственности за своевременные расчеты с поставщиками товаров и услуг для обеспечения в обозримом будущем работы рудника «Кумтор» в штатном режиме.

КГК и далее будет исполнять свои социальные обязательства, обязательства перед бюджетом Кыргызской Республики, своими работниками и подрядными организациями.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/197208/
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