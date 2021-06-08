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Бизнес

Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»

Председатель профкома «Кумтор оперейтинг компани» Рамис Мамбеталиев направил открытое обращение к президенту и главному исполнительному лицу компании «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри.

Отмечается, что обращение касается вопроса, затрагивающего интересы трудового коллектива ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК), и связано с блокировкой компанией «Центерра Голд Инк.» в середине мая 2021 года доступа работников к глобальным информационным системам и сервисам КГК, в том числе к программе по расчету заработной платы iScala.

«В настоящее время наблюдается сложная ситуация по начислению заработной платы работникам. Ввиду утраты (отсутствия) учетных данных по оплате труда существует большой риск возникновения задержки в выплате отпускных, больничных, для исчисления которых требуются исторические данные, а также заработной платы работникам; задержки в выдаче работникам (бывшим и настоящим) справок о доходах и других персональных документов. В связи с подобными действиями существенным образом нарушены права работников КГК и нормы законодательства Кыргызской Республики», — говорится в письме.

Считаем, что законные права и интересы работников не должны быть ущемлены. Профсоюзы и трудовой коллектив исполняют все принятые на себя обязательства в рамках подписанного коллективного договора на 2021-2022 годы.

Рамис Мамбеталиев

По его словам, несмотря на возникшие разногласия между компанией «Центерра Голд Инк.» и кабинетом министров Кыргызской Республики по проекту «Кумтор», введение в КГК временного внешнего управления, тем не менее персонал компании продолжает исполнять трудовые обязанности, в том числе по обеспечению бесперебойной работы рудника «Кумтор» и функционированию других подразделений компании.

«Считаем, что наши сотрудники должны своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за свой труд. Работники не должны оказаться «заложниками» в сложившихся обстоятельствах и лишиться своего права на рабочее место, оплату своего труда, льготы и преимущества, закрепленные в коллективном договоре. В связи с чем полагаем: будет справедливым, если «Центерра Голд Инк.» вернет доступ к системам для расчета заработной платы», — подчеркивается в обращении.

«В целях исполнения условий трудового и коллективного договоров, во имя сохранения и укрепления социального партнерства между компанией и профсоюзами убедительно просим вашего содействия в предоставлении в самое ближайшее время доступа КГК к базам данных программы iScala и другим системам, обслуживающим расчет заработной платы работников КГК. Надеемся и рассчитываем на то, что все возникшие разногласия между сторонами будут урегулированы в конструктивном и законном русле. Мы, работники КГК, переживаем за нашу компанию, свои рабочие места, свое будущее и будущее своих семей и надеемся, что «Центерра Голд Инк.» в интересах работников КГК вернет доступ к базам данных по расчету заработной платы сотрудников КГК», — отметил Рамис Мамбеталиев.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196820/
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