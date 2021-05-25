Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!

31 мая состоится финальный розыгрыш лотереи «Весенний драйв», где будет разыграно 24 смартфона Tecno и автомобиль Hyundai Sonata 2021.

Не упустите шанс выиграть!

Hyundai Sonata — это премиум-седан c шестиступенчатой АКПП, высокотехнологичным функциональным оснащением и высокими стандартами безопасности.

О таком авто мечтает каждый! И шанс выиграть Hyundai Sonata тоже есть у каждого!

Смотрите подробный видеообзор:

Для участия в розыгрыше достаточно получить лотерейные билеты, которые выдаются автоматически за следующие действия:

пополнение баланса на 200 сомов и более;

покупки в магазинах O!Store;

регистрацию в приложении «Мой О!»;

идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги»;

оплату услуг через «О!Деньги»: комуслуг, интернета, счетов в магазинах, кафе, на АЗС и более 800 сервисов.

Розыгрыш пройдет онлайн в прямом эфире Instagram в присутствии специальной независимой комиссии. Победителей определит генератор случайных чисел.

Всего в рамках лотереи «Весенний драйв» разыгрывается 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai.

Подробные условия на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.