Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики — первое ведомство среди других госорганов, где масштабно внедряются инновационные решения для налогоплательщиков. Новые сервисы открывают доступ к налоговым услугам онлайн, создают благоприятные условия для ведения добросовестного бизнеса.

С 1 июля 2020 года ГНС запустила ряд проектов в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым». Были внедрены электронные счета-фактуры, автоматизированная система управления АЗС, электронная товаротранспортная накладная, система «Сводный пост» для учета товаров в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС.

Совершенствуются и другие налоговые услуги, в том числе перевод налогоплательщиков на электронный формат обслуживания, получение электронного патента и страхового полиса, объединение отчетов, внедрение виртуальных (программных) ККМ онлайн и так далее.

Что думают эксперты и представители бизнес-ассоциаций о проектах фискализации? Как, на их взгляд, внедрение проектов фискализации влияет на ведение бизнеса в КР?

Гульнара УСКЕНБАЕВА, президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) КР: — Я считаю, что фискализация налоговых процедур положительно отразилась на бизнесе. То, что некоторые виды взаимодействия с ГНС перешли в цифровое пространство, помогло решить административные задачи. Как тренд я оцениваю фискализацию положительно. Основное мое предложение по оптимизации внедренных проектов — нужна перестройка мышления. Бывает двойное или тройное дублирование запросов информации от ГНС. Этот вопрос будет решаться. Автоматизация должна облегчать жизнь налогоплательщикам. Моя мечта — чтобы от фискализации и цифровизации выигрывал именно добросовестный бизнес.

Татьяна КИМ, председатель Палаты налоговых консультантов: — После реального внедрения фискализации должны быть получены реальные выгоды: для бюджета — увеличение доходов за счет снижения теневой части экономики, для предпринимателей — переход налогового контроля в виртуальную плоскость. Многие категории налогоплательщиков сегодня уже оформляют электронные счета-фактуры, справки можно получить через сервис Salyk.kg. Существенные преимущества могут быть получены только после полного внедрения всех инструментов фискализации и обеспечения их безупречной работы.