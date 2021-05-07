12:42
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Бизнес

«Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов

Открытое акционерное общество «Кыргызнефтегаз» с первых дней баткенских событий активно подключилось и взаимодействовало с республиканским оперативным штабом по координации и отслеживанию ситуации на кыргызко-таджикской государственной границе.

Во время трагических событий в целях проведения экстренных мероприятий компания выделяла необходимое количество горюче-смазочных материалов для нужд Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики на безвозмездной основе.

В общей сложности акционерное общество «Кыргызнефтегаз» оказало спонсорскую помощь в виде дизельного топлива, бензина и моторного масла на сумму более 2 миллионов 156 тысяч 897 сомов.

ОАО «Кыргызнефтегаз» глубоко скорбит по погибшим, выражает искренние соболезнования близким и родственникам погибших, желает пострадавшим скорейшего выздоровления, а всем кыргызстанцам — мира, добра и процветания.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193215/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
ОАО «Кыргызнефтегаз»: захватить, обанкротить, а дальше что?
«Кыргызнефтегаз»: Рашит Бостонов уволен с поста председателя правления законно
Токтайым Уметалиева: Заявления об увольнении Рашита Бостонова нет
Дело «Кыргызнефтегаза». Статус Рашита Бостонова в уголовном деле не подтвержден
Депутат считает, Кыргызстан мог бы обеспечить рынок отечественными ГСМ
Кыргызстан и «Газпром» спорят, кто будет проводить аудит «Кыргызнефтегаза»
Соглашение «Газпрома» по «Кыргызнефтегазу». В ГКПЭН рассказали подробности
Инвесторы заинтересовались компанией «Кыргызнефтегаз»
Что делать с «Кыргызнефтегазом»? Мнения экспертов
Популярные новости
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
Бизнес
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает инвестировать в&nbsp;улучшение качества связи Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
7 мая, пятница
12:42
Для зараженных COVID-19 свободны 116 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 116 коек в медучрежден...
12:39
Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по материалам с грифом «секретно»
12:33
Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто не реагирует
12:31
Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку
12:30
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая