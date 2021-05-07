Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи

7 мая — День работников всех отраслей связи, но команда Мобильного оператора О! работает и в этот день. Технические работы по увеличению зоны покрытия и улучшению качества сети продолжаются ежедневно, порой без выходных, внеурочно, в праздники и даже круглосуточно.

От всей души поздравляем работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания с профессиональным праздником! Сегодня нет такой отрасли экономики, которая могла бы обойтись без услуг связи. Приятно сознавать, что самые передовые цифровые и информационные технологии получают в Кыргызстане такое широкое распространение и развитие в том числе благодаря работе экспертов О!.

В сфере электронных коммуникаций страны трудятся настоящие профессионалы, ответственные и творческие люди. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи, успешной реализации всех профессиональных планов!

Тем временем Мобильный оператор О! продолжает укреплять свое лидерство и инвестирует в строительство сети 4G LTE и все большее увеличение емкости сетей 4G/3G/2G по всей стране. Недавние работы по модернизации 4G LTE проведены еще в более 120 населенных пунктах республики:

Чуйская область: в городах Бишкеке, Токмаке, Канте, Кара-Балте, Шопокове, на территории ж/м «Акыл-Ордо», в селах Новопавловка, Новопокровка, Шабдан, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Курпульдек, Мраморное, Беш-Терек, Чолок-Арык, Шалта, Сокулук, Романовка, Дружба, Гидростроитель, Дмитриевка, Нижняя Серафимовка, Ивановка, Туз, Чон-Даалы, Жайылма, Люксембург, Первомайское, Нурманбет, Онбир-Джылга, Джаны-Джол, Ленинское, Гроздь, Алексеевка, Кызыл-Суу, Алмалуу, Подгорное, Петровка, Чалдыбар, Панфиловское, Полтавка, Военно-Антоновка;

в городах Бишкеке, Токмаке, Канте, Кара-Балте, Шопокове, на территории ж/м «Акыл-Ордо», в селах Новопавловка, Новопокровка, Шабдан, Кызыл-Октябрь, Алтымыш, Курпульдек, Мраморное, Беш-Терек, Чолок-Арык, Шалта, Сокулук, Романовка, Дружба, Гидростроитель, Дмитриевка, Нижняя Серафимовка, Ивановка, Туз, Чон-Даалы, Жайылма, Люксембург, Первомайское, Нурманбет, Онбир-Джылга, Джаны-Джол, Ленинское, Гроздь, Алексеевка, Кызыл-Суу, Алмалуу, Подгорное, Петровка, Чалдыбар, Панфиловское, Полтавка, Военно-Антоновка; Иссык-Кульская область: в селах Коджояр, Тосор, Ананьево, Ак-Чий, Зындан, Ичке-Джергез, Сары-Камыш, Тогуз-Булак, Тюп, Тамчи, Кара-Ой, Баетово, Джети-Огуз, Кара-Коо;

в селах Коджояр, Тосор, Ананьево, Ак-Чий, Зындан, Ичке-Джергез, Сары-Камыш, Тогуз-Булак, Тюп, Тамчи, Кара-Ой, Баетово, Джети-Огуз, Кара-Коо; Таласская область: в селах Кызыл-Адыр, Кара-Арча;

в селах Кызыл-Адыр, Кара-Арча; Нарынская область: на угольном разрезе «Кара-Кече», в селах Кок-Ой, Куйручук, Учкун, Терек, Жергетал, Таш-Добо;

на угольном разрезе «Кара-Кече», в селах Кок-Ой, Куйручук, Учкун, Терек, Жергетал, Таш-Добо; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Шамалды-Сае и в селах Ала-Бука, Массы, Октябрьское, Благовещенка, Кара-Джыгач, Кара-Дебе, Согот, Кок-Алма, Кызыл-Туу, Кара-Булак, Жоон-Кунгой, Тош, Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кара-Алма, Таран-Базар, Гумхана;

в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Шамалды-Сае и в селах Ала-Бука, Массы, Октябрьское, Благовещенка, Кара-Джыгач, Кара-Дебе, Согот, Кок-Алма, Кызыл-Туу, Кара-Булак, Жоон-Кунгой, Тош, Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кара-Алма, Таран-Базар, Гумхана; Ошская область: в городах Оше, Кара-Суу, Узгене, а также в селах Джаны-Джол, Ай-Тамга, Таш-Короо, Таштак, Таш-Булак, Катта-Тал, Джаны-Ноокат, Чангет, Саламалик, Ак-Терек, Араван, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Озгур, Нариман, Большевик, имени Калинина, Коммунист (Джаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Таш-Арык, Джар-Ооз, Кен-Сай, Эркин, Октябрь, Гайрат, Таштак, Ай-Тамга, Куршаб;

в городах Оше, Кара-Суу, Узгене, а также в селах Джаны-Джол, Ай-Тамга, Таш-Короо, Таштак, Таш-Булак, Катта-Тал, Джаны-Ноокат, Чангет, Саламалик, Ак-Терек, Араван, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Озгур, Нариман, Большевик, имени Калинина, Коммунист (Джаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Таш-Арык, Джар-Ооз, Кен-Сай, Эркин, Октябрь, Гайрат, Таштак, Ай-Тамга, Куршаб; Баткенская область: в селах Кайтпас, Кон, Уч-Коргон, Таш-Коргон, Кара-Дебе.

Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях

Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp + 996 705 700 700, в Telegram @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Мобильный оператор О! — лидер по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99 процентов населения страны.