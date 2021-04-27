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Бизнес

Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан

Фото из интернета. Айбек Кыштобаев

Тарифы на общественный транспорт должны рассчитываться исходя из финансовых возможностей горожан. Таким мнением с 24.kg поделился кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша Айбек Кыштобаев.

По его словам, цены за проезд должны утверждаться лишь после принятия единой методики их формирования с четким и понятным для всех экономическим обоснованием.

«При организации пассажирских перевозок надо проводить грамотную ценовую политику, так как от этого будет зависеть финансовая стабильность муниципального транспортного предприятия и частных компаний-перевозчиков. Тарифы не должны меняться только из-за роста цен на ГСМ. Цену на дизтопливо формирует рынок. И если сегодня оно стоит 43-44 сома, а предлагаемый тариф за маршрутки будет 15-19 сомов, то завтра при снижении цены на дизель никто не станет снижать тарифы для населения. Поэтому экономически обоснованные тарифы должны отражать как интересы транспортных предприятий и организаций, так и интересы пассажиров», — сказал Кыштобаев.

При разработке тарифной, ценовой политики, по его мнению, должны учитываться среднемесячный доход жителей Бишкека, годовые затраты автотранспортной организации на каждую единицу автотранспорта, цены на ГСМ и рентабельность.

«Именно поэтому я считаю, что первым делом необходимо утвердить методику формирования экономически обоснованных тарифов, и лишь после этого говорить об их утверждении», — заключил он.

Напомним, мэрия Бишкека вынесла на общественные обсуждения повышение в столице тарифа на проезд. Предлагается три варианта: оставить все как есть, сделать проезд в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов или же установить тариф на проезд в автобусах — 15 сомов, троллейбусах— 11 сомов, в маршрутках — 19 сомов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191761/
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