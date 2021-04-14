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Бизнес

MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве

Мобильный оператор MegaCom в рамках реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни и создание благоприятных условий для развития физической культуры в республике, подписал меморандум о сотрудничестве с Кыргызским футбольным союзом.

Официальная церемония подписания документа состоялась сегодня, 14 апреля, в одном из столичных отелей при участии генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Азата Базаркулова и президента КФС Канатбека Маматова.

В своем выступлении руководитель Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов отметил важность укрепления долгосрочного эффективного сотрудничества и участия компаний-партнеров в развитии отечественного футбола. Также президент КФС выразил уверенность в том, что совместными усилиями стороны смогут достичь высоких результатов.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов заявил о готовности компании MegaCom к реализации совместных проектов, основанных на взаимном доверии и уважении.

Напомним, мобильный оператор активно содействует развитию спорта в Кыргызстане, выступая в качестве генерального партнера крупнейших мероприятий международного масштаба. Много лет самые яркие спортивные события прочно ассоциируются с брендом MegaCom. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190121/
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