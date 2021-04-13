30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан

В течение месяца Рамазан и поста Орозо компания MegaCom предоставляет абонентам бесплатный доступ к тарифной опции «Ночь без границ», предусматривающей безлимитный объем интернет-трафика на максимально доступной скорости с 00:00 до 08:00, а также возможность бесплатно совершать звонки и отправлять SMS внутри сети.

Акция действует с 13 апреля по 12 мая 2021 года включительно для всех абонентов (в том числе использующих данную опцию в настоящее время)*.

Подключить ТО «Ночь без границ» можно, набрав USSD-команду *091*1# на своем мобильном устройстве.

Напомним, пост Орозо начался в этом году 13 апреля, дав старт священному месяцу Рамазан.

*С 13 мая 2021 года абонентская плата за тарифную опцию «Ночь без границ» вновь составит 5 сомов в день.