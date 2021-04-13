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Бизнес

Онлайн-календарь Орозо в приложении MEGA24

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо, побуждающих к милосердию и взаимопомощи, дружбе и созиданию.

В этот благодатный месяц каждый абонент MegaCom может воспользоваться онлайн-календарем Орозо в приложении MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play).

В разделе «МегаПортал» пользователи сервиса могут получить актуальную информацию о времени начала воздержания и разговения с разбивкой по областям республики и воспользоваться таймером, отслеживающим время до открытия и закрытия поста (сухура/ифтара). Также в приложении MEGA24 опубликованы молитвы для тех, кто держит пост.

По случаю начала священного поста Орозо мобильный оператор MegaCom желает кыргызстанцам мира, согласия и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189900/
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