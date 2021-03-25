«‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека

Клиенты «Бай-Тушума» могут воспользоваться услугами банка в комфортабельном офисе с современным дизайном, а также обсудить будущий кредит или депозит за чашечкой вкусного кофе.

В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Тыныстанова 23 марта открылся современный офис нового формата банка «Бай-Тушум». Торжественную церемонию лично открывал председатель правления банка Максатбек Ишенбаев.

«Наша команда убеждена, в том, что офис финансового учреждения является его лицом, а сотрудники банка — надежными помощниками клиентов. Реализуя свои убеждения в действии, мы решили открыть современный, комфортный и удобный для наших посетителей офис. Мы всегда стремимся находить инновационные и интересные решения, и вот так, по нашему мнению, должно выглядеть место, где мы обслуживаем наших клиентов», — сказал Максатбек Ишенбаев.

ВТВ-центр выгодно отличается не только от филиалов «Бай-Тушума», но и других коммерческих банков. При оформлении офиса банк использовал современные дизайнерские решения, не забыв при этом о комфорте посетителей.

Уникальной особенностью ВТВ-центра стала организация зоны самообслуживания, где клиент банка, используя современные гаджеты, которыми оснащена зона, может самостоятельно себя обслужить посредством удаленных сервисов «Бай-Тушума» таких как: интернет-банкинг, ВТВ Express для денежных переводов и других. Ноу-хау стало и появление мини-лаунж-зоны прямо в филиале банка. Теперь обсуждать будущий кредит, депозит или совершать операцию можно в сопровождении чашечки вкуснейшего кофе.