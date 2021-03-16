Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф

Самое важное, на что нужно обратить внимание школьнику или студенту при выборе тарифа, — это наличие пакета интернета для общения и сервисов, которые помогут в обучении.

Предназначенные для молодежи тарифные планы «Окуучу» и « Переходи на О! Студент Онлайн » Мобильного оператора О! отличаются низкой стоимостью и безлимитными пакетами на соцсети, использование которых очень популярно у этой аудитории.

и Мобильного оператора О! отличаются низкой стоимостью и безлимитными пакетами на соцсети, использование которых очень популярно у этой аудитории. Еще одна приятная особенность тарифа — это полностью безлимитные звонки и SMS в сети О!.

Дополнительно удобство тарифов заключается в том, что абоненты О! могут принимать вызовы при нулевом балансе. Более того, даже если вы не успели внести абонентскую плату за тариф вовремя, то вам все равно смогут дозвониться — входящие звонки остаются доступными.

Смотрите видео о тарифе «Переходи на О! Студент Онлайн»:

Больше о тарифе «Окуучу»:

Подключить нужный тариф школьники и студенты могут, пройдя онлайн-регистрацию в приложении «Мой О!». Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». При заполнении формы школьникам понадобится свидетельство о рождении, студентам — студенческий билет. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store. При себе студентам необходимо иметь паспорт, студенческий билет, а школьникам — свидетельство о рождении.