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Бизнес

Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф

Самое важное, на что нужно обратить внимание школьнику или студенту при выборе тарифа, — это наличие пакета интернета для общения и сервисов, которые помогут в обучении.

  • Предназначенные для молодежи тарифные планы «Окуучу» и «Переходи на О! Студент Онлайн» Мобильного оператора О! отличаются низкой стоимостью и безлимитными пакетами на соцсети, использование которых очень популярно у этой аудитории.
  • Еще одна приятная особенность тарифа — это полностью безлимитные звонки и SMS в сети О!.
  • Дополнительно удобство тарифов заключается в том, что абоненты О! могут принимать вызовы при нулевом балансе. Более того, даже если вы не успели внести абонентскую плату за тариф вовремя, то вам все равно смогут дозвониться — входящие звонки остаются доступными.

Смотрите видео о тарифе «Переходи на О! Студент Онлайн»:

Больше о тарифе «Окуучу»:

Подключить нужный тариф школьники и студенты могут, пройдя онлайн-регистрацию в приложении «Мой О!». Скачайте приложение, зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». При заполнении формы школьникам понадобится свидетельство о рождении, студентам — студенческий билет. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Подключиться также можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store. При себе студентам необходимо иметь паспорт, студенческий билет, а школьникам — свидетельство о рождении.

Мобильный оператор О! — учимся вместе.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186654/
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