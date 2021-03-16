Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»

Переводы из приложения «Сбербанк Онлайн» стали доступны клиентам «Бакай Банка», которые авторизованы в приложении Bakai24. Откройте карту «Бакай Банка», чтобы начать получать мгновенные переводы!

Получить перевод от клиента «Сбербанк Онлайн» на карту VISA или «Элкарт» могут пользователи мобильного банкинга Bakai24. На данный момент доступна только отправка из «Сбербанк Онлайн» клиенту «Бакай Банка», но не наоборот.

Тарифы и лимиты

Комиссия для отправителя в рублях — 1 процент от суммы перевода, минимум 30 рублей.

Лимиты:

1 перевод до 50 000 рублей.

Сумма перевода за 1 день — до 50 000 рублей.

Сумма перевода за 1 месяц — 1 500 000 рублей.

Инструкция на сайте «Бакай Банка» в разделе «Денежные переводы».

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