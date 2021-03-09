В Бишкеке 7 марта стартовал турнир среди команд средств массовой информации — «Медиа-Лига — 2021». Турнир проходит под эгидой Спортивной лиги Кыргызской Республики в целях развития массового футбола в стране и повышения уровня мастерства отечественных футболистов-любителей.

В новом сезоне чемпионата принимают участие восемь команд: «Азаттык», «Ала-Тоо-24», КТРК, «Кыргыз СпортТВ», «Клооп», ЭлТР, НТС и Super. Команды сыграют в формате «каждый с каждым».

Матчи будут проходить каждую субботу на мини-полях Футбольного Центра КФС.

Спортивная Лига Кыргызской Республики — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди команд, составленных из болельщиков и любителей футбола, в Кыргызской Республике. Президентом лиги является Медет Таиров.