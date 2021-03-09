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Бизнес

Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!

У пользователей мобильного приложения «Мой О!» появилась уникальная возможность выиграть 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai в рамках лотереи «Весенний драйв»!

Принять участие просто: достаточно пополнять баланс телефона на 200 сомов и более, оплачивать услуги через кошелек «О!Деньги» или совершать покупки в магазине O!Store. За каждое действие участникам начисляются лотерейные билеты.

Билеты также можно получить за регистрацию в приложении «Мой О!», идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги».

Каждую неделю будет разыграно по 16 смартфонов Tecno, а розыгрыши автомобилей Hyundai Sonata, Hyundai Elantra и Hyundai Creta будут проходить каждый месяц!

Победителей поможет определить генератор случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Первый розыгрыш 16 смартфонов состоится уже 15 марта.

Зарегистрируйтесь в приложении «Мой О!» и получите первые два билета для участия в лотерее!

Больше билетов — больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан.
Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 года.
Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185778/
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