Весеннее настроение с каталогом от Globus

С наступлением весны сеть магазинов Globus спешит порадовать своих покупателей приятными сюрпризами.

К мартовским праздникам (а в наступившем месяце кыргызстанцы отметят Международный женский день, Масленицу и Нооруз) Globus разработал весенний акционный каталог товаров, который бесплатно дадут в любом из магазинов сети. На 36 страницах каталога предлагаются не только традиционная продукция, любимые сладости и подарки для близких, друзей и коллег: изысканные деликатесы, уходовая косметика различных брендов, кухонный инвентарь, бытовая техника, игрушки и многое другое.

Не пропустите!

Для милых дам Globus совместно с деловыми партнерами также подготовил специальные предложения. Чтобы получить сеанс полноценных beauty-процедур с праздничными скидками или бонусами, из каталога нужно вырезать нужный купон и предъявить его при посещении салона.

На все другие товары в каталоге тоже предусмотрены скидки.

Готовите подарки любимым женщинам к 8 Марта? Не прогадаете с продукцией марки «Я самая». К примеру, набор для ухода за нежными женскими руками, куда входят крем-гель, крем-бальзам и крем-скраб, обойдется всего в 149 сомов (вместо 186). Девочкам наверняка понравится нежно-розовый комплект постельного белья с изображением принцессы и единорога, скидка на который составляет 18 процентов. А мамам пригодится в хозяйстве заварочный чайник с бамбуковой крышкой. В период действия весеннего предложения его цена составит 759 сомов — на 149 сомов дешевле прежней стоимости. В комплект к чайнику, к слову, можно взять изящную кружку с цветочным принтом всего за 199 сомов.

Собираетесь в гости? Подарите хозяйке дома «Вдохновение» — конфеты с ореховыми начинками в коробках и зефир в шоколаде. Или захватите к чаю полюбившийся многим торт «Сникерс» по цене 399 сомов за килограмм.

Думаете, чем порадовать коллег на 8 Марта? Из разнообразия товаров, представленных в каталоге, наверняка найдутся нужные презенты. Это могут быть и элитные чаи в красивых коробках, и наборы бокалов для вина со скидкой от 20 процентов и выше, и, конечно, живые цветы. Купить классические тюльпаны или душистый гиацинт в горшочке можно по акции в самих магазинах Globus. А можно по купону из каталога приобрести букет с 15-процентной скидкой в цветочной лавке Greenland.

Но поспешите!

Весенние предложения действуют с 1 по 31 марта. Товары, представленные в каталоге, ограничены.

Ассортимент каталога также представлен онлайн — на сайте сети магазинов Globus. Кстати, если в предпраздничной суете у вас нет возможности пробежаться по рядам магазина, воспользуйтесь онлайн-доставкой. Экономьте деньги и время!