От грузчика до менеджера. Как построить карьеру за два года

Устроиться на работу без опыта и оконченного высшего образования в современном мире — задача, как минимум, непростая. А уж говорить о возможном карьерном росте в таких условиях и вовсе не приходится.

Рынок труда пестрит объявлениями о вакансиях, при прочтении требований к которым хочется сесть и расплакаться. Рекрутеры ищут современного биоробота, который работать начал раньше, чем говорить. Желательно, чтобы соискатель мог делать все и чуточку больше, а вот денег за свой труд не просил.

Радует, что не все компании слепо верят в существование супергероев. Есть и те, кто понимает: выращивать кадры можно и нужно самим. Одна из таких — ОсОО «Народный». Здесь готовы вкладывать в своих сотрудников, вырастить из обычного грузчика руководителя.

И это не пустые слова. В компании верят, что многое зависит от человека и его желания развиваться, расти и расширять свои навыки. Как рассказала руководитель управления человеческими ресурсами ОсОО «Народный» Нураим Айбашова, в 2016 году один из нынешних менеджеров магазина пришел к ним обычным грузчиком.

Главное — желание работать. Тогда и карьеру можно построить. Почти всех менеджеров мы вырастили сами. Кто-то пришел продавцом, кто-то кассиром. Руководитель управления человеческими ресурсами ОсОО «Народный» Нураим Айбашова

При приеме на работу здесь нет жестких требований к опыту или возрасту. Конечно, вчерашнего студента сразу на руководящую должность не возьмут. Но предоставят все возможности для роста.

У компании собственный учебный центр с лекционными кабинетами и учебными комнатами, где стажеров обучают работать на кассе, с электронными картами, фасовать товар, разбираться в маркировке. Полученные теоретические знания закрепляют на практике в торговых точках. У каждого новичка есть наставник. Он и покажет все и в случае чего подстрахует. Через две недели — сдача экзамена и вот оно, рабочее место.

Такой подход, по мнению специалистов, намного более эффективный. Компания придерживается принципа «наши сотрудники — наше лицо». Ведь успех во многом зависит от их работы, именно их видят покупатели.

У нас всегда есть вакансии. Компания большая, кто-то увольняется, кто-то переводится в другую точку, открываются новые магазины. Поэтому новые сотрудники нам нужны всегда.

Кстати, график работы здесь тоже выбирают наиболее удобный. Можно легко совместить, к примеру, работу и учебу. В компании много подразделений, и вакансии найдутся даже для пенсионеров. Людям старшего возраста в ОсОО рады и не считают, что человек на пенсии — плохой работник.

Приезжайте с паспортом в отдел кадров с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: улица Чолпон-Атинская, 16 (ориентир — клуб Promzona, между микрорайонами «Аламедин-1» и «Тунгуч», рядом «Гранд Комфорт» и Академия МВД), 4-й этаж, каб. 412.

По проспекту Чуй едут микроавтобус № 166 и троллейбус № 5.

Телефоны для справок: 0312900238(249), 0701570029.