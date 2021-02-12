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Бизнес

Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок

Компания MegaCom объявляет о проведен­ии уникальной акции. При покупке номера категорий «Серебро», «Золото» или «Платина 7500» мы дарим своим або­нентам возможность бесплатн­ого общения на срок от 168 до 336 дней.

Стать обладателем бе­сплатного пакета свя­зи очень просто. Для этого достаточно об­ратиться в любой фирменный салон или Центр продаж и обслу­живания MegaCom по Кыргызстану, выб­рать понравившийся VIP-номер и приобрести его. В зависимости от категории номера и его стоимости абоне­нту будет подключен один из пакетов тари­фного плана «Интернет» согласно срокам и условиям, указанным в таблицах ниже.

Стоимость категории номера и бесплатная связь на 168 дней:

Стоимость категории номера и бесплатная связь на 336 дней:

Подробнее об акции читайте на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183326/
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