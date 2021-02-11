12-13 февраля ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) планирует провести полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ». В результате обновления «ЭЛСОМ» будет мигрирован на новую платформу, что значительно улучшит функциональные возможности ставшего очень популярным продуктом KICB — электронного кошелька «ЭЛСОМ».

Обновленный «ЭЛСОМ» будет предлагать существующим и новым клиентам дополнительные удобства и новые возможности, такие как:

новый удобный интерфейс, улучшенный дизайн и больше детализаций;

моментальная бесконтактная оплата c кошелька «ЭЛСОМ» с помощью смартфона в торгово-сервисных предприятиях;

удобная функция «Автоплатеж» — услуга позволит автоматически оплачивать счета в заданное время;

обновленная программа лояльности «ЭЛСОМ копилка»;

единое приложение для физических лиц и агентов и другое.

«Мы делаем ставку на развитие новых технологий, которые особенно актуальны в настоящее время. Бесконтактные платежи, онлайн-кредиты, удаленная идентификация и многое другое теперь доступно для пользователей «ЭЛСОМ». Обновленное приложение позволит пользователям максимально просто и удобно пользоваться новейшими финансовыми услугами в любое время и в любом месте», — отметила Елена Таирова, член правления ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк».

В пресс-службе банка отметили, что прежняя версия приложения доступна не будет — при входе в текущее приложение будет предложено обновить приложение «ЭЛСОМ 2.0». Клиентам, использующим приложение «ЭЛСОМ Агент», необходимо будет скачать обновленную версию приложения «ЭЛСОМ 2.0» (для iOS/Android). Инструкция по обновлению приложения «ЭЛСОМ 2.0» приведена ниже.

Для обновления электронного кошелька клиентам необходимо заранее убедиться в доступности следующих данных: номер телефона, на который зарегистрирован электронный кошелек (на него будут приходить СМС для обновления);

текущий ПИН-код для входа в электронный кошелек. В случае, если забыли ПИН-код, клиенту необходимо заранее обратиться к специалистам в любом отделении банка KICB .

В связи с обновлением в период с 17.30 12 февраля до 9.00 13 февраля 2021 года все операции по «ЭЛСОМ» будут временно недоступны!

KICB заранее приносит извинения за возможные неудобства, связанные с обновлением платформы, и просит клиентов и партнеров банка отнестись с пониманием. 13 февраля 2021 года в течение всего дня могут возникать временные технические неполадки.

Банк обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов «ЭЛСОМ» по всем возникающим вопросам и просит обращаться в кол-центр по следующим номерам:

(0556) 986 000, (0312) 986 000, (0775) 986 000 (What’sApp).

Для удобства клиентов в выходные дни 13 и 14 февраля будут работать все отделения банка (ccылка на список отделений из новости — Приложение 1).

Для обновления приложения необходимо зайти в AppStore/Play Market, ввести в поисковике «ЭЛСОМ 2.0» и обновить.

После того как вы успешно обновили приложение, для регистрации необходимо:

1. Ввести номер кошелька.

2. Ввести текущий ПИН-код.

3. Ввести одноразовый пароль (OTP), отправленный по SMS.

4. Ввести новый ПИН-код и подтвердить.

5. Ввести новый пароль и подтвердить.

6. Установить секретный вопрос и ответ.

Подробная информация: www.elsom.kg.