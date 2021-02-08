Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

Для удобства клиентов банк KICB продолжает расширение филиальной сети. Рады сообщить об открытии нового филиала «Орто-Сай», который находится в южной части столицы по адресу: 7-й микрорайон, 37/2.

Новый филиал банка оснащен передовым техническим оборудованием для оперативного обслуживания клиентов, отвечает современным требованиям безопасности банковских помещений и располагает всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания посетителей. Просторный современный операционный зал с зоной ожидания и электронной очередью позволяет обслуживать клиентов, соблюдая все необходимые санитарные требования в условиях пандемии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и широкие дверные проемы.

Клиенты нового филиала могут воспользоваться полным спектром услуг и продуктов банка: открытие и ведение расчетных счетов, депозитов, денежные переводы, открытие международных платежных карт и консультации по кредитам. Также клиенты нового филиала могут воспользоваться удобной услугой аренды сейфовых ячеек. Высокий уровень сервиса и оперативное решение ежедневных вопросов сделают обслуживание в новом филиале «Орто-Сай» комфортным и безопасным.

В филиале выделена специальная круглосуточная зона для банкомата.

Для первых клиентов филиала предусмотрены специальные акции и предложения по продуктам банка, также первые клиенты получили приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции.

Мы будем рады приветствовать всех жителей южной части столицы в новом филиале!

График работы филиала «Орто-Сай»:

Понедельник — пятница: 9.00 — 17.00;

Обеденный перерыв: 12.00 — 13.00.

С полным списком отделений вы можете ознакомиться здесь.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

Справка. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) было создано в 2001 году, имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. По итогам 2018 и 2019 годов KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times.