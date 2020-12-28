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Бизнес

«Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона

Денежные переводы из России в Кыргызстан становятся еще удобнее для клиентов «Керемет Банка»! Переводить средства из Российской Федерации родным и близким в Кыргызскую Республику теперь можно с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн», зная лишь номер мобильного телефона без детальной информации о расчетном или карточном счете получателя.

Партнерство «Керемет Банка» и «СберБанка» создает для клиентов максимально комфортные условия для перевода денег:

  • услуга моментальная и доступна круглосуточно;
  • ежедневный лимит отправки — до 50 тысяч рублей;
  • клиентам нет необходимости приходить в банк для совершения перевода;
  • выгодная комиссия — 1 процент от отправляемой суммы (минимальная — 30 рублей);
  • автоматическая конвертация переведенной суммы в национальную валюту;
  • гарантированная безопасность и прозрачность перемещения денежных средств.

У клиентов «Керемет Банка» есть еще одно весомое преимущество: для получения перевода, отправленного через «СберБанк Онлайн», необязательно иметь подключенный интернет-банкинг — деньги смогут получить абсолютно все активные клиенты «Керемет Банка»! 

Как осуществляется перевод на карту или расчетный счет клиента «Керемет Банка» через «СберБанк Онлайн» по номеру телефона:

  1. В приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Платежи» выбираете опцию «За рубеж».
  2. Далее во вкладке «Переводы за рубеж» выбираете поле «По номеру телефона».
  3. Указываете страну — Кыргызстан.
  4. Из предложенного списка банков выбираете «Керемет Банк».
  5. Вводите номер телефона получателя, сумму перевода и выбираете счет списания.
  6. Проверяете ФИО получателя, сумму и подтверждаете платеж.
  7. Переведенные средства поступают на расчетный или карточный счет Visa и «Элкарт» мгновенно.

Воспользуйтесь услугой отправки денежных переводов между клиентами «СберБанка» и «Керемет Банка», оценив ее удобство, скорость и безопасность!

Подробнее об услуге узнавайте через чат на сайте или в круглосуточном контакт-центре «Керемет Банка» по номеру (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178284/
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