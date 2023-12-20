«Керемет Банк» вручает ценные подарки по итогам акции по пенсионным вкладам

Награждение самых активных участников акции по вкладу «Пенсионный сберегательный» состоялось сегодня, 20 декабря, в открытом акционерном обществе «Керемет Банк».

Ценные подарки им вручил исполняющий обязанности заместителя председателя правления ОАО «Керемет Банк» Руслан Султанов. Он отметил, что финансовое учреждение ценит людей старшего возраста, и то, что они являются клиентами банка. Специально для них разработан вклад «Пенсионный сберегательный».

Счастливые обладатели подарков выразили благодарность «Керемет Банку», сообщив, что рады пользоваться его банковскими продуктами и услугами, а также поделившись положительными эмоциями от награждения.

Акция проводилась с 1 августа до 31 октября для физических лиц — резидентов Кыргызстана, получающих пенсию. Для участия они должны были в этот период разместить в финансовом учреждении денежные средства на условиях вклада «Пенсионный сберегательный». Все участники акции получали пледы с вышитым логотипом банка в подарок.

Наиболее отличившиеся вкладчики могли претендовать на ценные подарки, такие как ноутбук, телевизор, робот-пылесос. Специально созданная комиссия определила семерых получателей подарков в зависимости от суммы депозита и срока.

Подробнее о депозитах можно узнать на сайте «Керемет Банка», а также по телефону 0 (996 312) 55 44 44 или е-mail: call-center@keremetbank.kg.

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