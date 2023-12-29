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Бизнес

«Керемет Банк» передал спонсорскую помощь залу бокса в селе Кенеш

Открытое акционерное общество «Керемет Банк» оказало спонсорскую помощь залу бокса в селе Кенеш Иссык-Атинского района Чуйской области.

28 декабря сотрудники банка передали спортивному учреждению медболы, комплекты формы для соревнований, боксерские лапы, спортивный канат, боксерские бинты, резиновые спортивные жгуты, атлетическую штангу, олимпийский гриф, блины для штанги, а также подарки лично для начинающих боксеров.

Зал бокса два года назад по собственной инициативе создал мастер спорта, тренер Эрмек Сакенов. Тренировки в нем посещают ребята из села Кенеш, некоторые из них — из малообеспеченных семей. По словам руководителя, основная цель занятий с ними — не только спортивная подготовка юного поколения, но также и воспитательная работа. Сейчас воспитанники уже показывают спортивные успехи, выходя в финалы соревнований различного уровня.

«Керемет Банк» не впервые поддерживает спорт, понимая его важность для имиджа страны на международной арене, воспитания подрастающего поколения, пропаганды здорового и активного образа жизни, работы над собой и стремления к победам. Финансовое учреждение намерено продолжать оказывать спонсорскую и благотворительную помощь, поддерживая в том числе детей и спорт, в наступающем, 2024 году.

Подробнее о банке можно узнать на сайте «Керемет Банка» https://keremetbank.kg, а также по телефону 0 (996 312) 55 44 44 или е-mail — call-center@keremetbank.kg.

Лицензия 049 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283514/
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