«Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»

Открытое акционерное общество «Керемет Банк» начало 2024 год с благотворительности: передало мебель, канцелярские товары, а также собранную сотрудниками одежду центру «Акниет» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, департамента социального развития мэрии Бишкека.

Это учреждение оказывает детям, оставшимся без попечения родителей, социальные, медицинские и психолого-педагогические услуги с проживанием. Администрация центра обратилась в «Керемет Банк» с просьбой предоставить бывшие в употреблении мебель и ковры.

Финансовая организация, на протяжении всей своей истории придерживаясь принципа социальной ответственности, откликнулась на просьбу о помощи, передав социальному учреждению мебель от филиала ОАО «Керемет Банк» — «Бишкек». Банковские работники на транспорте банка организовали полную доставку до центра для детей и передали мебель: 27 стульев, 3 шкафа для одежды, 7 книжных шкафов, 1 шкаф для посуды, 4 тумбы, 13 столов, включая один большой для заседаний — все в отличном состоянии.

Кроме того, «Керемет Банк» привез в «Акниет» для воспитанников канцелярские товары — тетради ученические, ручки, простые и цветные карандаши, кисти, акварельные краски, линейки, альбомы и другое, а также собранные сотрудниками банка детские вещи. На днях финансовая организация также отправит в социальное учреждение ковер.























В церемонии передачи 26 января 2024 года участвовали заместитель председателя правления «Керемет Банка» Руслан Султанов, директор центра «Акниет» Мукарам Атамырзаева, сотрудники обоих учреждений, дети.

Мукарам Атамырзаева выразила благодарность банку за помощь, отметив, что впервые после основания учреждение получает мебель в большом количестве. Она рассказала, что сейчас в «Акниете» находятся полсотни ребят 3-18 лет из малообеспеченных, уязвимых семей, либо тех, чьи родители лишены прав на их воспитание или находятся в местах лишения свободы. Воспитанники проживают в коттеджах группами, с ними работают социальные работники, психологи, медики и другие, также занимается художник, их обучают швейному мастерству. Дети школьного возраста посещают школу.

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