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Бизнес

Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV

13 декабря пройдет UFC 256, где кыргызстанский боец по смешанным боевым искусствам (ММА) Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман выйдет против бразильца Ренато Мойкано за место в топ-15 полулегкого веса.

Прямая трансляция поединка запланирована на 13 декабря и начнется в 9.00. Смотреть бой онлайн можно будет в мобильном приложении O!TV эксклюзивно на канале UFC ТВ.

Рафаэль Физиев проснулся знаменитым после того, как в феврале 2017 года на международном турнире в Таиланде продемонстрировал прием ухода от удара противника, который применял главный герой кинотрилогии «Матрица». За это бойца прозвали кыргызским Нео. Видео стало вирусным в интернете, за короткое время набрав более 2 миллионов просмотров.

Этот бой многообещающий. Физиев более чем способен доставить Мойкано проблемы на ринге.

Рафаэль Физиев — многократный чемпион Кыргызстана по муай-тай. Помимо этого, он победитель ряда турниров по рукопашному бою и джиу-джитсу. За свою профессиональную карьеру он провел в общей сложности девять боев, из которых в восьми одержал победу. Он четвертый кыргызстанец, который заключил контракт с UFC. Помимо него, нашу страну в UFC представляют сестры Валентина и Антонина Шевченко, а также Азиз Сатыбалдиев, который пока еще не выступал в боях UFC.

Соперник Физиева Ренато Мойкано тоже ​​добился некоторых успехов — сначала в полулегком весе, выиграв 5 боев и потерпев 3 поражения. Затем Мойкано поднялся на весовую категорию выше и выступил в легком весе. Там он поразил болельщиков своей 44-секундной победой в первом раунде над Дамиром Хадзовичем.

За кого вы болеете в этом поединке? Кто в ближайшее время поднимется по карьерной лестнице в легком дивизионе?

Смотрите долгожданные спортивные трансляции и не только на любом устройстве — смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах Sony, Phillips, Samsung, LG с функцией Smart TV. Скачайте приложение O!TV https://o.kg/l/otv/. Наберите *750*3# и подключите пакет «O!TV Премиум» всего за 7 сомов в сутки. Подробнее на сайте otv.kg.

Включай O!TV — поддержи Атамана!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/176037/
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Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
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