Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store

Мобильный оператор О! и компания Honor запускают предновогоднюю акцию. Каждый покупатель получит гарантированный подарок при покупке смартфона Honor.

Только с 7 декабря 2020 года по 31 января 2021 года при покупке смартфонов Honor любой модели посетителей магазинов O!Store ждут гарантированные подарки, среди которых:

наушники, термосы, чайники, пледы, шарфы, шапки, смартфоны Honor 10 и 10 Lite, смарт-часы Honor Magic Watch 2 и даже телевизоры!

Все подробности в магазинах O!Store по всей стране. Поторопитесь в ближайший к вам магазин, чтобы успеть за подарками. Все адреса можно узнать тут: https://ostore.kg/about/contacts/.

Есть смартфоны Honor на любой вкус, будь то школьник или студент, они подойдут и офисным работникам, и бизнесменам. Компания Honor следит за всеми тенденциями и обязательно понравится тем, кто ценит передовые разработки и новейшие решения. Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Подробная информация на сайте ostore.kg или по номеру 0705007000.

O!Store — порадуйте себя и своих близких к Новому году!

Внимание: количество смартфонов и подарков ограниченно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Подарок выдается на месте. Габаритные подарки (телевизор, телефон, смарт-часы) могут быть выданы в течение 10 рабочих дней в зависимости от удаленности региона.