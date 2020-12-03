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Бизнес

Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей

В приложении Яндекс Go в Кыргызстане заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин во время заказов сервиса. Это собственная разработка компании. Она запустилась в Бишкеке и Оше.

Когда водитель выполняет заказ сервиса, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Эта скорость сравнивается с максимально разрешенной по данным навигатора, который используется для построения маршрутов.

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение.

Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса, а в случае повтора нарушений — навсегда.

Исполнительный директор «Яндекс.Такси» по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев отмечает: «Мы уделяем особое внимание безопасности поездок в стране. Новая технология поможет водителям следить за скоростным режимом на протяжении всего заказа. В других странах мы видим, что более 70 процентов водителей, которые ранее превышали скорость, после второго уведомления в системе прекращают это делать».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175318/
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