Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!

Тоже ждете этот день? И правильно! Только один день в году во всех магазинах O!Store небывалые скидки до 50 процентов на аксессуары.

27 ноября, в эту пятницу, у вас будет возможность купить все самое нужное почти вдвое дешевле.

Посмотрите, что O!Store для вас приготовили:

СКИДКА 50 процентов будет действовать на все аксессуары до 1000 сомов:

это кабели, переходники, адаптеры, чехлы, наушники и другие полезные мелочи.

СКИДКА 30 процентов будет действовать на все аксессуары от 1001 сома:

это легендарные акустические колонки и наушники JBL, беспроводные наушники Xiaomi Airdots Bluetooth, ультрамодные сумки, бананки и рюкзаки Rivacase, портативные зарядки и другие товары.

Узнайте адрес ближайшего магазина на сайте ostore.kg и запланируйте свой визит пораньше, чтобы успеть выбрать то, что вам понравится из широчайшего ассортимента!

Напомним, все смартфоны в O!Store можно купить в кредит или в рассрочку. При этом нужно всего два документа: паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает по патенту индивидуального предпринимателя. Официальная гарантия предоставляется на каждый смартфон от производителя.

O!Store— всегда акции и скидки!

Скидка не действует на смарт-часы и ранее уцененные аксессуары. Количество товара по акции ограниченно, а акция действует только 27 ноября 2020 года. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.