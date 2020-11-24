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Бизнес

Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!

Дружба выходит на новый уровень с новым сервисом O!FRIENDS от Мобильного оператора О!.

Мы все хотим дружить. Хотим душевных разговоров, совместных приключений, теплых воспоминаний и ощущения, что рядом есть люди, которые всегда поймут, поддержат и рассмешат. Особенно во время пандемии, охватившей весь мир. В разные периоды жизни все сложнее сохранять старую дружбу и заводить новую. Рассказываем, что делать (спойлер: использовать новые технологии).

К счастью, сегодня найти близких по духу людей можно в любом возрасте и месте.

Просто сделайте шаг навстречу: 

  1. Скачайте приложение O!FRIENDS для Android или iOS и подключите сервис командой *5005#.
  2. Заполните анкету и загрузите фото.
  3. Находите друзей по интересам и общайтесь с теми, кто находится рядом! 

Сервис предоставляется бесплатно три дня при первом подключении. Затем абонентская плата составит 5 сомов в сутки. Стоимость указана с учетом НДС, без НсП. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте o.kg

O!FRIENDS — дружить легко!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174320/
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