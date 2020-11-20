Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ

Впервые на одном шоу выступят обе сестры Шевченко. В воскресенье, 22 ноября, в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC 255. Одним из главных событий турнира станет бой, в котором встретятся чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и претендентка из Бразилии Дженнифер Майа.

Валентина Шевченко остается самой доминирующей женщиной в UFC. Чемпионка из Кыргызстана будет защищать свой чемпионский титул от Дженнифер Майа. Но бразильянка грозит отобрать чемпионский титул у Шевченко и даже получила несколько советов от своей соотечественницы Нуньес. Добавим, что Нуньес — единственная в UFC, кому удалось нанести Валентине поражение, причем дважды.

— Никто не победим. Я чувствую себя настолько подготовленной, что если есть человек, который способен одолеть Валентину, то это я, — заявила Майа.

Валентина сдержанно спокойна: «Подготовка подходит в стандартном режиме. Мы работаем, тренируемся, оттачиваем все свои навыки. Так изо дня в день, чтобы довести себя до предела. Наш тренер Павел Федотов отлично подготовил нас к поединкам. Мы готовы, еще пару дней, и мы на финише».

Старшая сестра Валентины Антонина сразится с еще одной бразильянкой Ариане Липски по прозвищу Королева насилия. Шансы на победу примерно равны.

Где смотреть, когда и во сколько?

Посмотреть бой Шевченко — Майа, а также другие поединки турнира UFC 255 можно будет ЭКСКЛЮЗИВНО на канале UFC ТВ в приложении O!TV в воскресенье утром.

Старт предварительных поединков, в одном из которых выступит Антонина Шевченко, в 7.00 по Бишкеку. Время начала основного кадра, когда ожидается один из главных боев дня с участием Валентины Шевченко, в 9.00.

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