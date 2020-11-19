Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»

У пользователей кошелька «О!Деньги» вновь появилась возможность получать онлайн-кредиты прямо в приложении! Эта удобная услуга позволяет получить до 5 тысяч сомов в нужный момент без лишних справок и поручителей.

Для оформления кредита потребуется только паспорт.

Как получить кредит на кошелек «О!Деньги»:

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store. Пройдите обязательную идентификацию кошелька онлайн. Заполните заявку и загрузите фото паспорта. Подпишите договор в офисе при первом оформлении. Получайте кредиты в любое время в течение года не выходя из дома!

Полученные средства можно обналичить с помощью банковской карты или использовать для оплаты услуг и покупок через кошелек «О!Деньги».

Погасить кредит и просмотреть данные по займу так же просто в самом приложении. Это позволит вовремя его оплатить и избежать просрочки.

Подробная информация на сайте и по номерам: 515 и 0707 000 515.

О приложении

«Мой О!» — это функциональный кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О!.

Приложение, которое уже оценило более миллиона кыргызстанцев, позволяет просматривать остаток минут и гигабайтов, контролировать расходы по номеру, самостоятельно подключать услуги и даже заботиться о балансе близких.

А с помощью кошелька «О!Деньги» легко оплатить коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы с камер, налоги, покупки в магазинах, топливо на АЗС, счета в кафе и более 700 полезных сервисов.

Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.

Кредит доступен гражданам КР в возрасте от 23 лет.

Кредит предоставляется ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

Банк вправе отказать в выдаче кредита. Комиссия составляет 10 процентов от суммы кредита.

В случае неуплаты в течение 30 дней предусмотрено начисление пени в размере 0,1 процента в день.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.