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Бизнес

Как выросли охват и емкость 4G LTE от О!. Еще 103 населенных пункта

За прошедший месяц технические специалисты Мобильного оператора О! значительно увеличили охват и емкость сети четвертого поколения. На территории, где улучшилось покрытие сети 4G LTE от О!, проживают десятки тысяч кыргызстанцев и могут пользоваться ее преимуществами. Масштабная работа затронула следующие населенные пункты:

  • Чуйская область: в городах Бишкеке, Кара-Балте и в селах Шалта, Интернациональное, Чолпон, Кен-Булун, Первомайское, имени Ленина, Талды-Булак, Кара-Ой, Кок-Джар, Первое Мая, Петровка, Пригородное;
  • Иссык-Кульская область: в городе Чолпон-Ате и в селах Бостери, Тору-Айгыр, Сары-Ой, Чырпыкты, Чон Сары-Ой, Ананьево, Чок-Тал, Кош-Кель, Григорьевская Пристань, в ЦО «Каприз» в селе Бактуу-Долонотуу;
  • Таласская область: в городе Таласе, в селах Атая Огонбаева, Чыйырчык, Уч-Эмчек;
  • Нарынская область: в селах Ак-Тал, Баетово, имени Калинина, Ак-Муз, Озгерюш, Талды-Суу, Кара-Булун, Достук, Алыш, Восьмое Марта, Жергетал;
  • Ошская область: в городах Оше, Узгене, Кара-Суу, а также в селах Озгур, Гульча, Мырза-Аке, Бабыр, Мичурино, Бакмал, Бексе-Джол, Дыйкан, Мамажан, Зарбалик, Агартуу, Телейкен, Ак-Шор, Джеке-Мисте, Найман, Сары-Таш, Хауз, Кесов, Арап, Тепе-Коргон, Кара-Кульджа, Кызыл-Мехнат, Кашгар-Кыштак, Озгур, Папан, Чычкан-Кол, Жар-Башы, Ак-Терек, Коммунист (Джаны-Ыштак), Кызыл-Байрак, Октябрь, Чагыр, Таш-Арык, Джар-Ооз, Кызыл-Ордо, Каратай, Куршаб, Адыр;
  • Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде и Кербене, а также в селах Мундуз, Ала-Бука, Сапалак, Базар-Коргон, Сузак, Таш-Кутчу;
  • Баткенская область: в селах Чет-Кызыл, Бай Кара-Бак, Андарак, Валакиш, Олагыш, Кулду, Кыргыз-Кыштак, Кызыл-Бель, Чек, Таян, Ак-Арык, Маданият, Бешкент, 50 лет СССР.

Скоростной мобильный интернет дает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам и многому другому. Сегодня в зоне уверенного приема 4G LTE от О! проживают более 98 процентов жителей Кыргызстана. Сеть LTE Мобильного оператора О! охватывает не только крупные областные центры, но и отдаленные поселения, где наличие мобильной связи имеет важное социальное значение.

Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173463/
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