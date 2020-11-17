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Бизнес

Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV

В воскресенье, 22 ноября, наша соотечественница Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей в соглавном поединке турнира UFC 255, который пройдет в Лас-Вегасе. 

Посмотреть трансляцию боя в прямом эфире и поддержать нашу прославленную спортсменку можно будет на телеканале UFC ТВ в приложении O!TV

Валентина будет проводить защиту титула в наилегчайшем весе. Шевченко имеет за плечами 19 побед при трех поражениях. У Майи 18 побед, 6 поражений и одна ничья. Валентину Шевченко считают безусловной фавориткой боя, который может закончиться досрочно, ведь после прихода в UFC кыргызстанская Пуля уступала только грозной Аманде Нуньес. Тем не менее спортивные аналитики предполагают, что бразильянке удастся выстоять против Валентины как минимум до четвертого раунда. А как считаете вы? 

Прямая трансляция боя 

Посмотреть бой Шевченко — Майа, а также другие поединки турнира UFC 255 можно будет эксклюзивно на канале UFC ТВ в приложении O!TV в воскресенье утром. 

Старт предварительных поединков, в одном из которых выступит Антонина Шевченко, в 7.00. Время начала основного карда, когда ожидается один из главных боев дня с участием Валентины Шевченко, — в 9.00. 

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173279/
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