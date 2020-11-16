Пройдите онлайн-идентификацию кошелька «О!Деньги» и получите 10 ГБ в подарок!

В Кыргызстане 1 октября вступило в силу постановление Национального банка, согласно которому все неидентифицированные кошельки были отключены.

Для того чтобы продолжить пользоваться всеми функциями кошелька «О!Деньги», достаточно пройти идентификацию в любом из офисов обслуживания О! или онлайн в приложении «Мой О!».

Как пройти идентификацию онлайн?

обновите и откройте приложение «Мой О!»;

выберите раздел «О!Деньги»;

откройте вкладку с идентификацией;

заполните онлайн-заявку;

подтвердите заявку SMS-кодом.

Заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.

Подробнее в видеоинструкции:

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Акция действует в период с 23 апреля по 12 января 2021 года. Интернет-пакет 10 гигабайт действует семь календарных дней. Лицензия ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Идентификацию проводит ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.