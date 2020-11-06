Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности

Когда же закончится пандемия? Ответ на вопрос, который хотели бы знать все, мы не ищем — мы учимся жить в условиях новой реальности по соседству с коронавирусом.

То, что раньше было в новинку: ежедневная дезинфекция офисов, маски, перчатки, обработка рук, дистанция и регулярное проветривание помещений, согласно алгоритмам Минздрава, — теперь повседневность всех магазинов O!Store.

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Количество товаров по акции ограничено. Товар сертифицирован. Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.