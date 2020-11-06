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Бизнес

Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности

Когда же закончится пандемия? Ответ на вопрос, который хотели бы знать все, мы не ищем — мы учимся жить в условиях новой реальности по соседству с коронавирусом.

То, что раньше было в новинку: ежедневная дезинфекция офисов, маски, перчатки, обработка рук, дистанция и регулярное проветривание помещений, согласно алгоритмам Минздрава, — теперь повседневность всех магазинов O!Store.

Принимая строгие меры по защите от всемирной напасти, сотрудники O!Store продолжают находить время для позитива и делиться с клиентами хорошим настроением!

Магазины O!Store по всей стране работают в прежнем режиме и продолжают радовать клиентов различными акциями.

Сеть магазинов O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor. Сотрудники помогут подобрать все необходимое под вашу модель смартфона и подключить выгодный тариф от Мобильного оператора О!. В магазинах O!Store можно оформить смартфон в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и процентов банка.

Берегите себя и здоровье ваших близких!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Количество товаров по акции ограничено. Товар сертифицирован. Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/172269/
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