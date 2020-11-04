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Бизнес

Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!

В сети магазинов O!Store до конца осени действуют выгодные акции при покупке любого смартфона марки INOI или Samsung.

Только до 30 ноября при покупке одной из моделей марки INOI: INOI 2INOI 3INOI 5iINOI 5XINOI 7i, INOI 5 2020, INOI 7 2020 вы получите второй кнопочный телефон INOI 239 БЕСПЛАТНО! Эти смартфоны доступны каждому и отлично подойдут тем, кто ищет простоту и не любит лишние навороты. Можно использовать как второй или третий телефон. У всех моделей есть фронтальная и селфи-камера, слот для двух SIM-карт, а хороший процессор позволит играть, смотреть фильмы, серфить в интернете. Их стоимость начинается от 4 тысяч 290 сомов и не превышает 6 тысяч 590 сомов.

А для любителей марки SAMSUNG в сети магазинов O!Store есть специальная акция – «Бонус 10 ГБ при покупке смартфонов Samsung». Так, клиенты O!Store, которые приобретут любой смартфон Samsung по 30 ноября 2020 года, получат в подарок пакет 10 ГБ скоростного интернет-трафика в сети О! сроком на 30 дней.  На 10 ГБ интернета вы с легкостью сможете установить все необходимые приложения, посмотреть крутые ролики в YouTube и поиграть в любимые игры.

Любой смартфон можно оформить в кредит или в рассрочку. К примеру, есть варианты рассрочки на модели марки INOI от 715 сомов в месяц или Samsung в рассрочку от 1 тысячи 65 сомов в месяц.

Вы еще не выбрали, какой смартфон приобрести? Приходите в магазины O!Store, наши специалисты помогут подобрать подходящую модель и вы сможете лично оценить возможности смартфонов и посмотреть, как устройство лежит в руке. Или прямо сейчас выбирайте смартфоны у нас на сайте, в каталоге с удобным поиском и возможностью сравнения всех параметров.

За новым смартфоном в O!Store!

Спрашивайте наличие интересующей модели, а также более подробную информацию об акции по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Количество товара по акции ограничено, а срок действия акции только до 30 ноября 2020 года включительно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171875/
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