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Бизнес

«Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020

Авторитетный международный журнал World Finance назвал «Оптима Банк» лучшим банком в Кыргызской Республике, предоставляющим услуги Private Banking.

«Оптима Банк» — первый финансовый институт в Кыргызстане, который еще в 2014 году официально ввел услугу Private Banking, соответствующую международным стандартам. Это комплекс премиальных банковских услуг, обеспечивающих привилегии и подчеркивающих высокий статус состоятельных клиентов.

Для работы в данном сегменте в 2014 году «Оптима Банком» была начата эмиссия привилегированных карт Visa Infinite, которые рассчитаны на физические лица с высоким доходом, требующие первоклассного качества предоставления премиальных услуг. В конце 2019 года «Оптима Банк» специально для клиентов Private Banking выпустил первую в Кыргызстане платежную карту Visa Infinite с бриллиантами и золотом 999-й пробы.

Для «Оптима Банка», как одного из лидеров банковской сферы страны, очень важно обеспечивать клиентов передовыми технологиями и самыми современными продуктами.

Для работы в целевом сегменте Private Banking требуется соблюдение ряда условий, которым «Оптима Банк» соответствует на протяжении уже многих лет, в частности демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, устойчивость во время сильных финансовых потрясений, а также комплексный подход к управлению благосостоянием VIP-клиентов, их личными и бизнес-активами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171732/
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