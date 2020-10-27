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Бизнес

Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!

Мобильный оператор О! улучшил тариф «Умное устройство», который позволяет управлять удаленными объектами с помощью мобильной сети и значительно упрощает рабочие процессы как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Теперь в тарифе 100 SMS и интернет предоставляются бесплатно даже после окончания основного пакета!

Автомобильные и домашние сигнализации, камеры видеонаблюдения, трекеры для мониторинга транспорта, банкоматы и приборы, установленные на газопроводах, электросчетчики и другие системы — это только некоторые примеры «умных» устройств, работающих в мобильной сети практически без вмешательства человека. Более того, зачастую это оборудование стоит там, где человеку находиться просто опасно, например, в условиях высоких или низких температур. В таких случаях требуются специальные износостойкие M2M SIM-карты.

Зачем М2М вам и вашему бизнесу:

  • получайте данные о показателях счетчиков и количестве расходных материалов в режиме реального времени;
  • узнавайте о неисправности оборудования и нецелевом использовании транспорта без выезда на место;
  • сократите расходы за счет более ответственного поведения сотрудников;
  • обеспечьте бесперебойный обмен данными между оборудованием.

Удобное управление

Проверяйте баланс, остатки интернет-трафика и SMS:

  • в приложении «Мой О!» добавьте номер M2M SIM-карты в список «Мои номера»;
  • или войдите в личный кабинет с помощью PIN2;
  • или, если вы имеете доступ к M2M SIM-карте, наберите команду *827*9#.

Как подключить

Подключить тариф можно в любом магазине O!Store или офисе продаж и обслуживания О!. Стоимость специальной M2M SIM-карты — 100 сомов. Все цены указаны с учетом НДС и НсП. Подробнее о тарифе можно узнать на сайте o.kg.

Мобильный оператор О! за инновации и цифровой Кыргызстан!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170914/
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