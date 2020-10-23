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Бизнес

Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC

Скачайте приложение O!TV заранее, чтобы не пропустить самый ожидаемый поединок 2020 года!

24 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 254, в главном поединке которого россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи определят абсолютного чемпиона UFC в легком весе. У Нурмагомедова на кону статус величайшего легковеса и, возможно, величайшего бойца, от которого его разделяет всего два боя.

Хабиб выйдет в октагон впервые с сентября прошлого года, когда он победил Дастина Порье удушением в третьем раунде. Гэтжи подходит к бою после самой большой победы в карьере над Тони Фергюсоном.

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Прямая трансляция турнира начнется ровно в 00.00 по Бишкеку с 24 на 25 октября.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170502/
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