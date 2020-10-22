Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке

Смотрите начало самого ожидаемого сериала 2020 года «Шерлок в России» уже сегодня, 22 октября, прямо на смартфоне с видеосервисом START!

Сериал «Шерлок в России» снимается по мотивам культовых рассказов Артура Конана Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. Режиссером захватывающих приключений любимого героя стал кыргызстанец Нурбек Эген. Это триумф нашего соотечественника и повод понаблюдать за развитием лихо закрученного сюжета.

Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал... в Российскую Империю.

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