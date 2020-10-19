Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV

Скачивайте приложение O!TV и смотрите главный бой осени, если не года — Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи.

24 октября на UFC 254 эти ребята выяснят отношения, а по итогам боя в легком дивизионе останется только один чемпион. Поединок в рамках турнира UFC 254 пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби без зрителей и болельщиков.

На счету россиянина 28 побед (8 — нокаутом) в 28 боях, Гэтжи провел 24 боя и победил в 22 из них. Джастин — яркий ударник, у которого внушительный бэкграунд борьбы. Все это делает из американца одного из самых опасных соперников для Нурмагомедова.

За кого болеете вы и как думаете, в каком раунде наступит развязка боя?

Прямая трансляция турнира начнется ровно в 00.00 по Бишкеку уже в это воскресенье, 25 октября.

Вас ждет горячий поединок на ЭКСКЛЮЗИВНОМ КАНАЛЕ UFC ТВ. Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

Подробнее о сервисе O!TV на сайте otv.kg.