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Бизнес

Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV

Скачивайте приложение O!TV и смотрите главный бой осени, если не года — Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи.

24 октября на UFC 254 эти ребята выяснят отношения, а по итогам боя в легком дивизионе останется только один чемпион. Поединок в рамках турнира UFC 254 пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби без зрителей и болельщиков.

На счету россиянина 28 побед (8 — нокаутом) в 28 боях, Гэтжи провел 24 боя и победил в 22 из них. Джастин — яркий ударник, у которого внушительный бэкграунд борьбы. Все это делает из американца одного из самых опасных соперников для Нурмагомедова.

За кого болеете вы и как думаете, в каком раунде наступит развязка боя?

Прямая трансляция турнира начнется ровно в 00.00 по Бишкеку уже в это воскресенье, 25 октября.

Вас ждет горячий поединок на ЭКСКЛЮЗИВНОМ КАНАЛЕ UFC ТВ. Подключайте услугу «O!TV Премиум» командой *750*3# всего за 7 сомов в день.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169815/
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