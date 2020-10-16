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Бизнес

Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?

Eсть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда человек с COVID-19 может чувствовать себя вначале хорошо и не замечать низкой сатурации.

Больным COVID-19 надо быть начеку и следить за уровнем насыщения крови кислородом, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Помимо измерения сатурации, пульсоксиметр используется для проверки частоты пульса, частоты дыхания и индекса перфузии. Прибор также необходим людям с нарушениями ритма сердца, пороками, заболеваниями крови, тем, кто перенес инфаркт или проходит кислородотерапию. Пульсоксиметр прост в использовании и позволяет контролировать свое состояние, а значит, своевременно заметить важные изменения в организме и вовремя обратиться за медицинской помощью.

В магазинах O!Store вы найдете качественные и надежные пульсоксиметры, на которые предоставляется гарантия 6 месяцев:

  • LK 88 — 990 сомов;
  • CMS 50 DL — 1 тысяча 490 сомов.

Работает бесплатная доставка по Бишкеку при заказе в интернет-магазине ostore.kg.

Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Товар сертифицирован. Количество товара ограничено.

Берегите себя и будьте здоровы.

С заботой о вас Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/169561/
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