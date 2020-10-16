Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?

Eсть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда человек с COVID-19 может чувствовать себя вначале хорошо и не замечать низкой сатурации.

Больным COVID-19 надо быть начеку и следить за уровнем насыщения крови кислородом, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Помимо измерения сатурации, пульсоксиметр используется для проверки частоты пульса, частоты дыхания и индекса перфузии. Прибор также необходим людям с нарушениями ритма сердца, пороками, заболеваниями крови, тем, кто перенес инфаркт или проходит кислородотерапию. Пульсоксиметр прост в использовании и позволяет контролировать свое состояние, а значит, своевременно заметить важные изменения в организме и вовремя обратиться за медицинской помощью.

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